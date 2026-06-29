Spectacle Salut les Sixties Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Spectacle Salut les Sixties

Casino Joa Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Le casino JOA de Bagnoles (Orne) accueillera en 2026 la troupe Les Cas Barrés pour plusieurs représentations de son spectacle Salut les sixties .

spectacle de music hall où 4 artistes du groupe cas barrés vous emmènent dans les années yeyes entre chansons et fou rires. 1H0 de pure détente .

Casino Joa Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

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English : Spectacle Salut les Sixties

L’événement Spectacle Salut les Sixties Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne