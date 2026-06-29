Spectacle Salut les Sixties Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie
Spectacle Salut les Sixties Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie jeudi 16 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Spectacle Salut les Sixties
Casino Joa Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Le casino JOA de Bagnoles (Orne) accueillera en 2026 la troupe Les Cas Barrés pour plusieurs représentations de son spectacle Salut les sixties .
spectacle de music hall où 4 artistes du groupe cas barrés vous emmènent dans les années yeyes entre chansons et fou rires. 1H0 de pure détente .
Casino Joa Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Salut les Sixties
L’événement Spectacle Salut les Sixties Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)
- Stage de peinture Bagnoles de l’Orne Normandie 29 juin 2026
- Manoir de Durcet: tous au verger ! Office de tourisme de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie 29 juin 2026
- Conférence Art & Créativité = Métamorphose Intérieure Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 29 juin 2026
- Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie 1 juillet 2026
- Concert au Manoir de Durcet Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie 3 juillet 2026