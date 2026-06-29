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Spectacle Salut les Sixties Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie

Spectacle Salut les Sixties Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Casino Joa
Adresse
Avenue Robert Cousin
Ville
61140 Bagnoles de l'Orne Normandie
Département
Orne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Bagnoles de l’Orne Normandie

Spectacle Salut les Sixties

Casino Joa Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 18:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Le casino JOA de Bagnoles (Orne) accueillera en 2026 la troupe Les Cas Barrés pour plusieurs représentations de son spectacle Salut les sixties .
spectacle de music hall où 4 artistes du groupe cas barrés vous emmènent dans les années yeyes entre chansons et fou rires. 1H0 de pure détente   .

Casino Joa Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00 

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English : Spectacle Salut les Sixties

L’événement Spectacle Salut les Sixties Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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