Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Etudiant

L’Étincelle et la Mission prévention de la Ville de Nantes organisent le temps convivial « chill & connect » via l’outil Potes et Despotes pour trouver des solutions ensemble sur des situations concrètes du quotidien autour du respect, des violences et des différences, pour échanger et partager des points de vue différents.Gratuit sur inscription en contactant : Diamy : 06 85 03 99 88 – diamy.zaolo@mairie-nantes.frElsa : 07 64 89 02 75 – elsa.gatard@mairie-nantes.fr L’association L’Étincelle accueille, informe, oriente et accompagne les projets des jeunes de 16 – 25 ans des quartiers Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne.

Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes 44100



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