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Soirée débats « Potes et despotes » Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes

Soirée débats « Potes et despotes » Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes

Soirée débats « Potes et despotes » Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Pépinière municipale jeunesse l'Etincelle

Adresse : 11 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Etudiant 

L’Étincelle et la Mission prévention de la Ville de Nantes organisent le temps convivial « chill & connect » via l’outil Potes et Despotes pour trouver des solutions ensemble sur des situations concrètes du quotidien autour du respect, des violences et des différences, pour échanger et partager des points de vue différents.Gratuit sur inscription en contactant : Diamy : 06 85 03 99 88 – diamy.zaolo@mairie-nantes.frElsa : 07 64 89 02 75 – elsa.gatard@mairie-nantes.fr L’association L’Étincelle accueille, informe, oriente et accompagne les projets des jeunes de 16 – 25 ans des quartiers Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne.

Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes 44100


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