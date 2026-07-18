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SOIRÉE DÉCOUVERTE DU CIEL GRAND PUBLIC ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES Latrape

vendredi 7 août 2026 · ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES · Latrape

SOIRÉE DÉCOUVERTE DU CIEL GRAND PUBLIC ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES Latrape

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES
Adresse
48 Rue Grand Rue
Ville
31310 Latrape
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Latrape

SOIRÉE DÉCOUVERTE DU CIEL GRAND PUBLIC

ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES 48 Rue Grand Rue Latrape Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-21 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21

Soirée découverte de notre ciel étoilé accessible à tout le monde, voir autrement planètes, galaxies, nébuleuses …
Une soirée pas comme les autres !

Nous vous accueillons pour vivre une soirée de découverte du ciel. Ces soirées étoilées s’adressent à tous les curieux du ciel et de la nature, en famille, petits et grands, ou entre amis. Vous serez guidés par un animateur professionnel passionné d’astronomie. 20  .

ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES 48 Rue Grand Rue Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 62  contact@balcondesetoiles.fr

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English :

An evening to explore our starry sky—open to everyone—and see planets, galaxies, nebulae, and more in a whole new way…

L’événement SOIRÉE DÉCOUVERTE DU CIEL GRAND PUBLIC Latrape a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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