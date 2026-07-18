SOIRÉE DÉCOUVERTE DU CIEL GRAND PUBLIC ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES Latrape

Informations pratiques

Latrape

SOIRÉE DÉCOUVERTE DU CIEL GRAND PUBLIC

ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES 48 Rue Grand Rue Latrape Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-21 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21

Soirée découverte de notre ciel étoilé accessible à tout le monde, voir autrement planètes, galaxies, nébuleuses …

Une soirée pas comme les autres !

Nous vous accueillons pour vivre une soirée de découverte du ciel. Ces soirées étoilées s’adressent à tous les curieux du ciel et de la nature, en famille, petits et grands, ou entre amis. Vous serez guidés par un animateur professionnel passionné d’astronomie. 20 .

ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES 48 Rue Grand Rue Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 62 contact@balcondesetoiles.fr

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English :

An evening to explore our starry sky—open to everyone—and see planets, galaxies, nebulae, and more in a whole new way…

L’événement SOIRÉE DÉCOUVERTE DU CIEL GRAND PUBLIC Latrape a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE