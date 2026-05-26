Soirée dégustation Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux

Puydarrieux

Soirée dégustation Ferme Auberge du Lac

PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-17

A partir de 18h dégustation de produits de terroir.

Renseignement et réservation 05 62 35 54 92 ou 06 80 44 72 96. .

PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 54 92 contact@ferme-auberge-du-lac.fr

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English :

From 6pm, tasting of local products.

L’événement Soirée dégustation Ferme Auberge du Lac Puydarrieux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65