Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier
Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier jeudi 15 janvier 2026.
Soirée dégustation
Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 18:30:00
fin : 2026-01-15 20:30:00
Date(s) :
2026-01-15
Thème l’épanouissement du Chardonnay en terre jurassienne.
– 5 vins dégustés avec accompagnement
– Moins 15% sur les vins dégustés
Sur inscription, 12 places maximum. .
Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60 contact@maisonduvigneron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée dégustation Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION