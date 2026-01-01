Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier

Soirée dégustation

Thème l’épanouissement du Chardonnay en terre jurassienne.

– 5 vins dégustés avec accompagnement

– Moins 15% sur les vins dégustés

Sur inscription, 12 places maximum. .

Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60 contact@maisonduvigneron.fr

