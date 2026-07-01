SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS FERME COUMET Préchacq-les-Bains

Informations pratiques

Préchacq-les-Bains

SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS

FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

A partir de 19h30 repas sur inscriptions au 07.61.75.67.90

Roti de porc-salade de fusillis

tomme de chalosse

glace café 12€

Sur demande pour les enfants et végétariens

suivi d’un concert de HOWLING KLOUD mêle Folk, Blues, Soul et Punk rock dans un authentique univers,

à partir de 21h30

A partir de 19h30 repas sur inscriptions au 07.61.75.67.90

Roti de porc-salade de fusillis

tomme de chalosse

glace café 12€

Sur demande pour les enfants et végétariens

suivi d’un concert de HOWLING KLOUD mêle Folk, Blues, Soul et Punk rock dans un authentique univers,

à partir de 21h30 participation au chapeau .

FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com

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English : SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS

Starting at 7:30 p.m., dinner (reservation required) at 07.61.75.67.90:

Roast pork with fusilli salad

Tomme de Chalosse cheese

Ice cream coffee 12?

Children’s and vegetarian options available upon request

Followed by a concert by HOWLING KLOUD, blending folk, blues, soul, and punk rock in an authentic atmosphere,

starting at 9:30 p.m.

L’événement SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Terres de Chalosse