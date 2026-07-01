SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS FERME COUMET Préchacq-les-Bains
jeudi 23 juillet 2026 · FERME COUMET · Préchacq-les-Bains
Informations pratiques
Préchacq-les-Bains
SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS
FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
A partir de 19h30 repas sur inscriptions au 07.61.75.67.90
Roti de porc-salade de fusillis
tomme de chalosse
glace café 12€
Sur demande pour les enfants et végétariens
suivi d’un concert de HOWLING KLOUD mêle Folk, Blues, Soul et Punk rock dans un authentique univers,
à partir de 21h30
A partir de 19h30 repas sur inscriptions au 07.61.75.67.90
Roti de porc-salade de fusillis
tomme de chalosse
glace café 12€
Sur demande pour les enfants et végétariens
suivi d’un concert de HOWLING KLOUD mêle Folk, Blues, Soul et Punk rock dans un authentique univers,
à partir de 21h30 participation au chapeau .
FERME COUMET 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com
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English : SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS
Starting at 7:30 p.m., dinner (reservation required) at 07.61.75.67.90:
Roast pork with fusilli salad
Tomme de Chalosse cheese
Ice cream coffee 12?
Children’s and vegetarian options available upon request
Followed by a concert by HOWLING KLOUD, blending folk, blues, soul, and punk rock in an authentic atmosphere,
starting at 9:30 p.m.
L’événement SOIREE DES CHAMPS AUX CHANTS Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Terres de Chalosse
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