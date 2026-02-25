Navette vers le Musée de la Faïence Thermes de Préchacq Préchacq-les-Bains

Navette vers le Musée de la Faïence

Thermes de Préchacq 115 Avenue des Sources Préchacq-les-Bains Landes

Tarif 6,50€ (transport A/R + entrée au musée + visite guidée)

Découvrez l’histoire de la faïence de Samadet et celle des arts de la table. Prisée jusque dans les îles, diffusée via les ports de Bayonne et de Bordeaux, la faïence de Samadet est décorée en camaïeu bleu, en camaïeu vert, de chinois, de fleurs polychromes ou bien de roses et de palombes qui la différencient des autres productions.

Remontez le temps à travers des reconstitutions de tables dressées, des odeurs de plats anciens, des interviews de gourmands et de chefs cuisiniers.

Thermes de Préchacq 115 Avenue des Sources Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 21 21 contact@chalosse.fr

2:00 pm: Departure from the Préchacq-les-Bains thermal baths, guided tour of the Musée de la Faïence et des Arts de la Table and temporary exhibition.

Price: 6.50? (return transport + museum admission + guided tour)

