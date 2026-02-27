Causerie Fenaisons et prairies usagères en Chalosse du Moyen-Age à nos jours Thermes de Préchacq Préchacq-les-Bains

Causerie Fenaisons et prairies usagères en Chalosse du Moyen-Age à nos jours

De vastes prairies usagères étaient en usage commun à Préchacq-les-Bains. Les témoignages de deux paysans en 2004 et 2024, nous interrogent sur nos rapports avec la nature, les animaux, le travail, la propriété, les rites collectifs et la langue.

De vastes étendues de prairies (44 Ha) étaient en usage commun à Préchacq-les-Bains et à Goos. Ces surfaces ont été gérées en propriété collective jusqu’au XXe siècle. Elles accueillaient des activités diverses et ritualisées fenaisons, pâturages, entretien en commun.

Vous découvrirez les témoignages de vieux paysans en 2004 et 2024, vous voyagerez en des temps où l’on travaillait à la main, où l’on nommait les choses et les plantes en gascon, et où les jeunes gens gardaient les troupeaux.

Vous observerez les profonds changements qui se sont opérés dans la société et les individus, en deux ou trois générations.

You’ll discover the testimonies of old peasants, and travel back to a time when people worked by hand, named things and plants in Gascon, and young men tended the flocks.

You will observe the profound changes that have taken place in society and in individuals

