Soirée des Étoiles Rue du Fonteno Houdemont

Houdemont

Soirée des Étoiles

Rue du Fonteno Pré de la Source du Fonteno Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée des Étoiles au pré de la Source du Fonteno, en partenariat avec la Société Lorraine d’Astronomie.

Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux de découvrir les merveilles du ciel, cette soirée vous permettra de voyager au cœur de l’univers.

Au programme

– Exposition photo

– Présentation de matériel d’observation

– Observation des étoiles et des astres à partir de 22h30Tout public

0 .

Rue du Fonteno Pré de la Source du Fonteno Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72

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English :

An Evening Under the Stars at the Source du Fonteno, in partnership with the Lorraine Astronomy Society.

Whether you’re an astronomy enthusiast or simply curious to discover the wonders of the sky, this evening will take you on a journey to the heart of the universe.

On the program:

– Photo exhibition

– Presentation of observation equipment

– Stargazing starting at 10:30 PM

L’événement Soirée des Étoiles Houdemont a été mis à jour le 2026-06-12 par DESTINATION NANCY