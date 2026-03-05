Soirée des Gourmands Brassempouy

Soirée des Gourmands

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée des Gourmands, à partir de 19h. Réservation conseillée.

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

English : Soirée des Gourmands

Soirée des Gourmands, from 7pm. Reservations recommended.

