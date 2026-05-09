Soirée des îles Salle des Fêtes Labenne
Soirée des îles Salle des Fêtes Labenne samedi 27 juin 2026.
Labenne
Soirée des îles
Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Labenne Landes
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Évadez-vous le temps d’une soirée tropicale à la salle des fêtes de LABENNE spectacle de danse, concert live et saveurs des îles au menu !
SOIRÉE DES ÎLES À LABENNE
Rendez-vous à la salle des fêtes de Labenne le samedi 27 juin à partir de 19h pour une soirée tropicale exceptionnelle.
Animations
Spectacle de la troupe de danse Les Mascareignes.
Concert du groupe Fiesta Créole de Bordeaux.
Ambiance musicale avec DJ Roland.
Tarifs
Formule 20 euros Soirée avec rougail saucisse et une consommation offerte (réservation obligatoire avant le 21 juin).
Formule 10 euros Soirée avec une consommation offerte.
Informations et réservations
Téléphone 06 62 53 71 12 .
Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 71 12 berger5@wanadoo.fr
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English : Soirée des îles
Escape for a tropical evening at the LABENNE village hall, with a dance show, live concert and island flavours on the menu!
L’événement Soirée des îles Labenne a été mis à jour le 2026-05-09 par OTI LAS
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