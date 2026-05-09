Soirée des îles Salle des Fêtes Labenne

Labenne

Soirée des îles

Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Labenne Landes

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Évadez-vous le temps d’une soirée tropicale à la salle des fêtes de LABENNE spectacle de danse, concert live et saveurs des îles au menu !

SOIRÉE DES ÎLES À LABENNE

Rendez-vous à la salle des fêtes de Labenne le samedi 27 juin à partir de 19h pour une soirée tropicale exceptionnelle.

Animations

Spectacle de la troupe de danse Les Mascareignes.

Concert du groupe Fiesta Créole de Bordeaux.

Ambiance musicale avec DJ Roland.

Tarifs

Formule 20 euros Soirée avec rougail saucisse et une consommation offerte (réservation obligatoire avant le 21 juin).

Formule 10 euros Soirée avec une consommation offerte.

Informations et réservations

Téléphone 06 62 53 71 12 .

Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 71 12 berger5@wanadoo.fr

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English : Soirée des îles

Escape for a tropical evening at the LABENNE village hall, with a dance show, live concert and island flavours on the menu!

L’événement Soirée des îles Labenne a été mis à jour le 2026-05-09 par OTI LAS