Informations pratiques

Dinan

Soirée d’été des Artistes Créateurs, Parcours des Ateliers & Galeries Art’Dinan

Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Une vitalité artistique, qui fait battre le cœur de la ville au rythme d’un art contemporain et vivant.

L’association ART’DINAN fédère et rassemble des artistes professionnels et des artisans d’art ayant des ateliers ouverts au public toute l’année.

Dinan, ville d’art et d’histoire, harmonie entre patrimoine et vitalité artistique grâce à la présence de ces nombreux artistes qui ont choisi cette cité de caractère pour y développer leur art.

Venez flâner dans ses ruelles médiévales, en allant à leur rencontre, ils seront heureux de vous accueillir dans leurs galeries et ateliers. Ces lieux d’art seront ouverts durant toute la saison d’été, avec deux soirées d’été pour un moment d’échanges et de convivialité autour de l’art.

Parcours artistique en image .

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 83 95 86

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English :

L’événement Soirée d’été des Artistes Créateurs, Parcours des Ateliers & Galeries Art’Dinan Dinan a été mis à jour le 2026-07-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme