Soirée d’été du panier de Mathieu Verteuil-d’Agenais vendredi 24 juillet 2026.

Verteuil-d’Agenais

Soirée d’été du panier de Mathieu

Place Alexis Audeon Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée repas paëlla animé par Le Trio de Chantal.

Sur réservation. .

Place Alexis Audeon Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 50 74 44 93

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English : Soirée d’été du panier de Mathieu

L’événement Soirée d’été du panier de Mathieu Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne