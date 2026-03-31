Soirée d’Halloween Artzenheim
samedi 31 octobre 2026 · Artzenheim
Informations pratiques
Artzenheim
Soirée d’Halloween
Artzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Venez nombreux, en famille ou entre amis — costumes effrayants, bonne humeur et frissons garantis !
Venez nombreux, en famille ou entre amis — costumes effrayants, bonne humeur et frissons garantis !
Au programme
– Chasse aux bonbons
– Concours de déguisements pour petits et grands
– DJ pour faire bouger tous les zombies et sorcières de la région
– Tombola avec une superbe nuitée au gîte-spa Durand à gagner !
– Buvette et petite restauration sur place
– Et pour bien commencer la soirée soupe offerte avec chaque entrée .
Artzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 04 83 48
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English :
Come one, come all, with family or friends… spooky costumes, good spirits and chills guaranteed!
L’événement Soirée d’Halloween Artzenheim a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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