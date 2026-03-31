Informations pratiques

Artzenheim

Soirée d’Halloween

Artzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez nombreux, en famille ou entre amis — costumes effrayants, bonne humeur et frissons garantis !

Venez nombreux, en famille ou entre amis — costumes effrayants, bonne humeur et frissons garantis !

Au programme

– Chasse aux bonbons

– Concours de déguisements pour petits et grands

– DJ pour faire bouger tous les zombies et sorcières de la région

– Tombola avec une superbe nuitée au gîte-spa Durand à gagner !

– Buvette et petite restauration sur place

– Et pour bien commencer la soirée soupe offerte avec chaque entrée .

Artzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 04 83 48

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English :

Come one, come all, with family or friends… spooky costumes, good spirits and chills guaranteed!

L’événement Soirée d’Halloween Artzenheim a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach