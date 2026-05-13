Soirée dîner Nuit au Musée, Musée Vivant du Chemin de Fer, Longueville

Soirée dîner Nuit au Musée Samedi 23 mai, 11h00 Musée Vivant du Chemin de Fer Seine-et-Marne

Visite libre du musée : 5€. Dîner : 55€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Ouverture du musée de 10h30 à 23h30 (5€) et soirée diner à 19h dans un restaurant (55€).

https://www.ajecta.fr/?page_id=6330

Musée Vivant du Chemin de Fer 3 rue Louis Platriez 77650 Longueville Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 60 62 https://www.ajecta.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ajecta.fr/?page_id=6728 »}] [{« link »: « https://www.ajecta.fr/?page_id=6330 »}] Rotonde des Locomotives de 1911 Parking sur le site

Visite libre et dîner en voiture-restaurant

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