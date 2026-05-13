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Soirée dîner Nuit au Musée, Musée Vivant du Chemin de Fer, Longueville

Soirée dîner Nuit au Musée, Musée Vivant du Chemin de Fer, Longueville

Soirée dîner Nuit au Musée, Musée Vivant du Chemin de Fer, Longueville samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Vivant du Chemin de Fer

Adresse : 3 rue Louis Platriez 77650 Longueville

Ville : 77650 Longueville

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Visite libre du musée : 5€. Dîner : 55€.

Soirée dîner Nuit au Musée Samedi 23 mai, 11h00 Musée Vivant du Chemin de Fer Seine-et-Marne

Visite libre du musée : 5€. Dîner : 55€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Ouverture du musée de 10h30 à 23h30 (5€) et soirée diner à 19h dans un restaurant (55€).
https://www.ajecta.fr/?page_id=6330

Musée Vivant du Chemin de Fer 3 rue Louis Platriez 77650 Longueville Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 60 62 https://www.ajecta.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ajecta.fr/?page_id=6728 »}] [{« link »: « https://www.ajecta.fr/?page_id=6330 »}] Rotonde des Locomotives de 1911 Parking sur le site
Visite libre et dîner en voiture-restaurant

©AJECTA

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