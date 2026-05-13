Soirée dîner Nuit au Musée, Musée Vivant du Chemin de Fer, Longueville
Soirée dîner Nuit au Musée, Musée Vivant du Chemin de Fer, Longueville samedi 23 mai 2026.
Soirée dîner Nuit au Musée Samedi 23 mai, 11h00 Musée Vivant du Chemin de Fer Seine-et-Marne
Visite libre du musée : 5€. Dîner : 55€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Ouverture du musée de 10h30 à 23h30 (5€) et soirée diner à 19h dans un restaurant (55€).
https://www.ajecta.fr/?page_id=6330
Musée Vivant du Chemin de Fer 3 rue Louis Platriez 77650 Longueville Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 60 62 https://www.ajecta.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ajecta.fr/?page_id=6728 »}] [{« link »: « https://www.ajecta.fr/?page_id=6330 »}] Rotonde des Locomotives de 1911 Parking sur le site
Visite libre et dîner en voiture-restaurant
©AJECTA
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