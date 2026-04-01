Soirée DJ Aux Pieds Tanqués Barbentane

Barbentane

Soirée DJ

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h. Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée DJ aux Pieds Tanqués.

Soirée DJ aux Pieds Tanqués.



Marquez bien la date le samedi 25 avril, on monte le son à Barbentane !

On accueille DJ Karmo pour une soirée qui va vous faire bouger. Côté musique, il y en aura pour tous les goûts avec un mix spécial

– Variétés & Pop

– Le meilleur des années 80, 90 et 2000



C’est l’occasion parfaite pour se retrouver entre amis, boire un verre et profiter d’une ambiance de folie. .

Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 87 38 51 50

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English :

DJ night at Les Pieds Tanqués.

L’événement Soirée DJ Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence