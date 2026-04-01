Soirée DJ Aux Pieds Tanqués Barbentane
Soirée DJ Aux Pieds Tanqués Barbentane samedi 25 avril 2026.
Barbentane
Soirée DJ
Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h. Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée DJ aux Pieds Tanqués.
Soirée DJ aux Pieds Tanqués.
Marquez bien la date le samedi 25 avril, on monte le son à Barbentane !
On accueille DJ Karmo pour une soirée qui va vous faire bouger. Côté musique, il y en aura pour tous les goûts avec un mix spécial
– Variétés & Pop
– Le meilleur des années 80, 90 et 2000
C’est l’occasion parfaite pour se retrouver entre amis, boire un verre et profiter d’une ambiance de folie. .
Aux Pieds Tanqués 3 Place Saint Joseph Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 87 38 51 50
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English :
DJ night at Les Pieds Tanqués.
L’événement Soirée DJ Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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