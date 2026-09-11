AGENDA · Mers-les-Bains
Soirée DJ G Rhum Mers-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Soirée DJ G Rhum
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 22:00:00
fin : 2026-09-11 02:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Soirée dansante avec DJ G Rhum.
Entrée gratuite
Soirée dansante avec DJ G Rhum.
Entrée gratuite .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
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English :
Dance party with DJ G Rhum.
Free admission
L’événement Soirée DJ G Rhum Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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