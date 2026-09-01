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AGENDA · Mers-les-Bains

Soirée DJ Set DJ Valouz D Mers-les-Bains

dimanche 20 septembre 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
1 Avenue des Villes Soeurs
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Soirée DJ Set DJ Valouz D

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 22:00:00
fin : 2026-09-19 02:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Crazy party DJ Set DJ Valouz D.
Ambiance généraliste.

Entrée gratuite
Crazy party DJ Set DJ Valouz D.
Ambiance généraliste.

Entrée gratuite   .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52 

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English :

Crazy Party: DJ Set DJ Valouz D.
All-around vibe.

Free admission

L’événement Soirée DJ Set DJ Valouz D Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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