Informations pratiques

Mers-les-Bains

Soirée DJ Set DJ Valouz D

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 22:00:00

fin : 2026-09-19 02:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Crazy party DJ Set DJ Valouz D.

Ambiance généraliste.

Entrée gratuite

Crazy party DJ Set DJ Valouz D.

Ambiance généraliste.

Entrée gratuite .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

Crazy Party: DJ Set DJ Valouz D.

All-around vibe.

Free admission

L’événement Soirée DJ Set DJ Valouz D Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS