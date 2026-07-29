Soirée d’ouverture de saison + Spectacle Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Soirée d’ouverture de saison + Spectacle

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:00:00

fin : 2026-09-03 22:30:00

Date(s) :

2026-09-03

Ouverture de la billetterie à partir du jeudi 27 août uniquement pour les abonnements auprès du Service culturel au 02 40 91 49 67 et le vendredi 11 septembre pour les billets à l’unité à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34.

– 20h présentation de saison et lever de rideau sur cette nouvelle saison culturelle, qui vous aidera à choisir parmi les spectacles à venir.

– 20h30 21h00 Verre de l’amitié.

– 21h Spectacle.

Spectacle Moins qu’hier (plus que demain) Théatre et humour Adaptation de la BD de Fabcaro.

Voilà plusieurs années que Karine Le May et Jean-Luc Rivière, couple dans la vie, voulaient créer un spetacle sur les travers du couple et de l’amour avec humour et légèreté. Au fil de leurs recherches, la Bande Dessinée Moins qu’hier (plus que demain) de Fabcaro leur est apparue comme une évidence !

Bienvenue dans l’arène émotionnelle de la vie à deux, où le quotidien devient le ring de vos émotions les plus intenses. Moins qu’hier (plus que demain) explore avec humour et authenticité les méandres des relations amoureuses et nous offre un portrait acide et décomplexé des relations de couple.

Tout public. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Soirée d’ouverture de saison + Spectacle Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44