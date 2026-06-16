SOIREE d’OUVERTURE JazzContreBand Erik Truffaz avec l’Orchestre des Alpes & du Léman 1ère partie lauréat du tremplin + Vincent Schmidt & Natan Niddam (1ère partie) Château Rouge Annemasse

Informations pratiques

Annemasse

SOIREE d’OUVERTURE JazzContreBand Erik Truffaz avec l’Orchestre des Alpes & du Léman 1ère partie lauréat du tremplin + Vincent Schmidt & Natan Niddam (1ère partie)

Château Rouge 1, Route de Bonneville Annemasse Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 CHF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 23:00:00

Date(s) :

2026-10-01

JazzContreBand célèbre ses 30 ans avec une création exceptionnelle en partenariat avec Jazz à Vienne. Autour d’Erik Truffaz, musiciens franco-suisses unissent leurs forces. Side by Side mêle classique, jazz et improvisation pour une célébration transfront

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Château Rouge 1, Route de Bonneville Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

JazzContreBand is celebrating its 30th anniversary with an exceptional production in partnership with Jazz à Vienne. Led by Erik Truffaz, Franco-Swiss musicians are joining forces. “Side by Side” blends classical music, jazz, and improvisation for a cross-border celebration.

L’événement SOIREE d’OUVERTURE JazzContreBand Erik Truffaz avec l’Orchestre des Alpes & du Léman 1ère partie lauréat du tremplin + Vincent Schmidt & Natan Niddam (1ère partie) Annemasse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Monts du Genevois