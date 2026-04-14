Soirée du goût, Maison de Quartier du Plateau, Genève
Soirée du goût, Maison de Quartier du Plateau, Genève samedi 25 avril 2026.
Soirée du goût Samedi 25 avril, 18h00 Maison de Quartier du Plateau
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
Célébrons ensemble la gastronomie locale et familiale !
C’est l’occasion parfaite pour mettre en valeur votre spécialité culinaire, celle qui vous fait vibrer ou qui a marqué votre histoire ou celle de votre famille.
Le principe est simple :
- Chez vous, préparer votre meilleure recette, ou celle qui vous tient à cœur car elle raconte qui vous êtes
- Le 25 avril à 18h, apportez votre plat à la MQP et surtout n’oubliez pas d’emmener aussi vos amis ! Pensez à écrire votre recette et à lister les ingrédients qui s’y trouvent (notamment pour les personnes allergiques)
- MERCI DE N’UTILISER AUCUN EMBALLAGE JETABLE, UNIQUEMENT DE LA VAISSELLE REUTILISABLE. Nous fournissons les assiettes, verres et couverts
Alors, n’hésitez plus, à vos casseroles !
Maison de Quartier du Plateau 86 route de St-Georges 1213 Petit-Lancy Genève 1213 Petit-Lancy Genève
Repas canadien géant à la MQ du Plateau
Antonin Kummer
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