Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay Mairie de Thénezay Thénezay jeudi 23 juillet 2026.

Thénezay

Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay

Mairie de Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Véritable succès populaire, les Soirées du Patrimoine de Gâtine sont devenues au fil des ans des rendez-vous incontournables de l’été en Gâtine poitevine.

De début juillet à début septembre, de nombreuses communes vous proposent de découvrir la beauté — et souvent la rareté — de leur patrimoine architectural et naturel, mis en lumière à l’occasion d’un spectacle musical de qualité.

Groupe musical Maguy & Leah

Les Soirées du Patrimone de Gâtine sont co-organisées par les communes et le Carug. .

Mairie de Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@soirees-patrimoine-gatine.fr

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English : Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay

L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay Thénezay a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine