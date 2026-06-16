Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay Mairie de Thénezay Thénezay
Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay Mairie de Thénezay Thénezay jeudi 23 juillet 2026.
Thénezay
Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay
Mairie de Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Véritable succès populaire, les Soirées du Patrimoine de Gâtine sont devenues au fil des ans des rendez-vous incontournables de l’été en Gâtine poitevine.
De début juillet à début septembre, de nombreuses communes vous proposent de découvrir la beauté — et souvent la rareté — de leur patrimoine architectural et naturel, mis en lumière à l’occasion d’un spectacle musical de qualité.
Groupe musical Maguy & Leah
Les Soirées du Patrimone de Gâtine sont co-organisées par les communes et le Carug. .
Mairie de Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@soirees-patrimoine-gatine.fr
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English : Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay
L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Thénezay Thénezay a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine
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