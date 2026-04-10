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SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Place de la mairie Thénezay

SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Place de la mairie Thénezay

SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Place de la mairie Thénezay samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 28 Place de L Hôtel de ville

Ville : 79390 Thénezay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Thénezay

SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION

Place de la mairie 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Sortie d’observation des rassemblements d’Outardes canepetières et d’Œdicnèmes criards avant leur départ en migration.   .

Place de la mairie 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 18 24 74  mailyse.bellanger@ornitho79.org

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English : SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION

L’événement SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Thénezay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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