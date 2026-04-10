SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Place de la mairie Thénezay
SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Place de la mairie Thénezay samedi 26 septembre 2026.
Thénezay
SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION
Place de la mairie 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Sortie d’observation des rassemblements d’Outardes canepetières et d’Œdicnèmes criards avant leur départ en migration. .
Place de la mairie 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 18 24 74 mailyse.bellanger@ornitho79.org
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English : SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION
L’événement SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Thénezay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine