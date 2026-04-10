SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Place de la mairie Thénezay

Thénezay

SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION

Place de la mairie 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Sortie d’observation des rassemblements d’Outardes canepetières et d’Œdicnèmes criards avant leur départ en migration. .

Place de la mairie 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 18 24 74 mailyse.bellanger@ornitho79.org

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English : SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION

L’événement SORTIE NATURE DÉPART EN MIGRATION Thénezay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine