Soirée jeux avec la ludothèque Médiathèque l’Évasion Thénezay
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque l'Évasion · Thénezay
Informations pratiques
Thénezay
Soirée jeux avec la ludothèque
Médiathèque l’Évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-09-11 21:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez découvrir une sélection de jeux proposées par les ludothécaires pour notre soirée jeux.
Accès libre, ouvert à tous à partir de 8 ans.
Possibilité de manger sur place, pensez à votre pique-nique. .
Médiathèque l’Évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Soirée jeux avec la ludothèque
L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Thénezay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine
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