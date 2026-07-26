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Soirée jeux avec la ludothèque Médiathèque l’Évasion Thénezay

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque l'Évasion · Thénezay

Soirée jeux avec la ludothèque Médiathèque l’Évasion Thénezay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Médiathèque l'Évasion
Adresse
10 bis Place de L Hôtel de ville
Ville
79390 Thénezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thénezay

Soirée jeux avec la ludothèque

Médiathèque l’Évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Venez découvrir une sélection de jeux proposées par les ludothécaires pour notre soirée jeux.

Accès libre, ouvert à tous à partir de 8 ans.

Possibilité de manger sur place, pensez à votre pique-nique.   .

Médiathèque l’Évasion 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43  ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Soirée jeux avec la ludothèque

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Thénezay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine

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