Soirée du patrimoine de Gâtine Beaulieu-sous-Parthenay
vendredi 17 juillet 2026 · Beaulieu-sous-Parthenay
Informations pratiques
Beaulieu-sous-Parthenay
Soirée du patrimoine de Gâtine
Place St Benoit Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Mise en lumière du patrimoine communal à l’occasion d’un spectacle de
qualité, bal concert Voulez-vous music et d’une exposition dans l’église Saint-Benoît. .
Place St Benoit Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée du patrimoine de Gâtine
L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine
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