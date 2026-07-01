Informations pratiques

Beaulieu-sous-Parthenay

Soirée du patrimoine de Gâtine

Place St Benoit Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Mise en lumière du patrimoine communal à l’occasion d’un spectacle de

qualité, bal concert Voulez-vous music et d’une exposition dans l’église Saint-Benoît. .

Place St Benoit Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée du patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine