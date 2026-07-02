AGENDA · Beaulieu-sous-Parthenay
Vide-greniers Beaulieu-sous-Parthenay
samedi 22 août 2026 · Beaulieu-sous-Parthenay
Informations pratiques
Beaulieu-sous-Parthenay
Vide-greniers
Centre-bourg Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 06:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Vide grenier avec structure gonflable.
Organisé par l’ Association du Théâtre de L’ELAN. .
Centre-bourg Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 33 04 31 videgrenier.elan@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine