Informations pratiques

Beaulieu-sous-Parthenay

Vide-greniers

Centre-bourg Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 06:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Vide grenier avec structure gonflable.

Organisé par l’ Association du Théâtre de L’ELAN. .

Centre-bourg Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 33 04 31 videgrenier.elan@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine