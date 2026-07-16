Concours de pétanque Beaulieu-sous-Parthenay
samedi 29 août 2026 · Beaulieu-sous-Parthenay
Informations pratiques
Beaulieu-sous-Parthenay
Concours de pétanque
City-stade Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concours de pétanque
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
City-stade
13h30 12€ la doublette
Organisé par l’ACCA L’Avenir.
Renseignements claire.giret79@gmail.com .
City-stade Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine claire.giret79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Beaulieu-sous-Parthenay (Deux-Sèvres)
- Vide-greniers Beaulieu-sous-Parthenay 22 août 2026