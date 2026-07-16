Informations pratiques

Beaulieu-sous-Parthenay

Concours de pétanque

City-stade Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concours de pétanque

BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY

City-stade

13h30 12€ la doublette

Organisé par l’ACCA L’Avenir.

Renseignements claire.giret79@gmail.com .

City-stade Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine claire.giret79@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine