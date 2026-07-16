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Concours de pétanque Beaulieu-sous-Parthenay

samedi 29 août 2026 · Beaulieu-sous-Parthenay

Concours de pétanque Beaulieu-sous-Parthenay

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
City-stade
Ville
79420 Beaulieu-sous-Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
12 Tarif de base plein tarif

Beaulieu-sous-Parthenay

Concours de pétanque

City-stade Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concours de pétanque
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
City-stade
13h30 12€ la doublette
Organisé par l’ACCA L’Avenir.
Renseignements claire.giret79@gmail.com   .

City-stade Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   claire.giret79@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine

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