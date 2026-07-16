AGENDA · Beaulieu-sous-Parthenay
Cinéma plein air En fanfare Beaulieu-sous-Parthenay
mercredi 26 août 2026 · Beaulieu-sous-Parthenay
Informations pratiques
Beaulieu-sous-Parthenay
Cinéma plein air En fanfare
Terrain multisports Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Projection gratuite du film En fanfare à 21h30 .
Terrain multisports Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 02 66 90
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English : Cinéma plein air En fanfare
L’événement Cinéma plein air En fanfare Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine
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