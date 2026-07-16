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Cinéma plein air En fanfare Beaulieu-sous-Parthenay

mercredi 26 août 2026 · Beaulieu-sous-Parthenay

Cinéma plein air En fanfare Beaulieu-sous-Parthenay

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Terrain multisports
Ville
79420 Beaulieu-sous-Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Beaulieu-sous-Parthenay

Cinéma plein air En fanfare

Terrain multisports Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Projection gratuite du film En fanfare à 21h30   .

Terrain multisports Beaulieu-sous-Parthenay 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 02 66 90 

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English : Cinéma plein air En fanfare

L’événement Cinéma plein air En fanfare Beaulieu-sous-Parthenay a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine

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