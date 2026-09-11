Soirée Echo Centre d’art image imatge Orthez

Informations pratiques

Orthez

Soirée Echo

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 19:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Visite guidée de l’exposition Ce qui couvre suivie d’un apéro tapas au centre d’art et de la projection du documentaire Le Grand Bal de Laetitia Carton (2018) au cinéma le Pixel.

Sur inscription. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org

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English : Soirée Echo

L’événement Soirée Echo Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn