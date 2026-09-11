Soirée Echo Centre d’art image imatge Orthez
mercredi 23 septembre 2026 · Centre d'art image imatge · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Soirée Echo
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Visite guidée de l’exposition Ce qui couvre suivie d’un apéro tapas au centre d’art et de la projection du documentaire Le Grand Bal de Laetitia Carton (2018) au cinéma le Pixel.
Sur inscription. .
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Echo
L’événement Soirée Echo Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée anniversaire Z.I. Soarns Soleil Orthez 11 septembre 2026
- Fêtes de Moncade Rue Moncade Orthez 12 septembre 2026
- Séance découverte Qi Gong Base de loisirs Orthez 12 septembre 2026
- Soirée Jeux de société Ste Suzanne Orthez 15 septembre 2026
- Conférence Lee Miller Le Pixel Orthez 16 septembre 2026