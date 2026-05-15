Le Château-d’Oléron

Soirée éclades (ou églades) de moules

Esplanade du Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’occasion de venir déguster des églades de moules sur le port ostréicole. Il y aura aussi une buvette, des saucisses, des gâteaux…

Pas de réservation.

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Esplanade du Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51

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English : Mussel éclades (or églades) evening

An opportunity to taste mussel eglades in the oyster harbour. There will also be a refreshment bar, sausages and cakes…

No reservation required.

L’événement Soirée éclades (ou églades) de moules Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes