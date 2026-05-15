Soirée éclades (ou églades) de moules Le Château-d’Oléron
Soirée éclades (ou églades) de moules Le Château-d’Oléron mercredi 22 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Soirée éclades (ou églades) de moules
Esplanade du Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’occasion de venir déguster des églades de moules sur le port ostréicole. Il y aura aussi une buvette, des saucisses, des gâteaux…
Pas de réservation.
.
Esplanade du Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mussel éclades (or églades) evening
An opportunity to taste mussel eglades in the oyster harbour. There will also be a refreshment bar, sausages and cakes…
No reservation required.
L’événement Soirée éclades (ou églades) de moules Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Le Château-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Flavie en France Le Château-d’Oléron 20 mai 2026
- Convention de tatouage InkOléron 7 Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 23 mai 2026
- Vide-grenier sur les remparts Le Château-d’Oléron 24 mai 2026
- Exposition d’objets en verre/vitrail Elisabeth CUFFEL cabane 14 Le Château-d’Oléron 25 mai 2026
- Exposition d’objets en carton ondulé Isabelle CAILLET cabane 14 Le Château-d’Oléron 25 mai 2026