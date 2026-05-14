Soirée Enquête à Abbadia… Route de la Corniche Hendaye

Hendaye

Soirée Enquête à Abbadia…

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Au cours de leur aventure, les joueurs devront résoudre des énigmes, salle par salle, qui leur permettront d’avancer dans l’histoire.

Ils sont répartis par groupes de 20 personnes maximum, et vont évoluer successivement autour du château, ainsi que dans 4 salles à l’intérieur de l’édifice.

Ce château n’est pas vide.

Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques esprits…

Vous êtes les “veilleurs temporaires“du château, des enquêteurs qui avaient étés sélectionnés car vous n’en faites pas partie.

Votre mission

Trouver quel esprit est apparu en premier (le plus ancien), car il agit comme un ancrage tant qu’il est apaisé, les autres le sont aussi.

Votre but n’est pas de le chasser, mais de le retrouver, de comprendre ce qui le lie encore à ce monde et de lui rendre ce qui lui manque… .

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 56 45 53 commercial@alivesports.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Enquête à Abbadia…

L’événement Soirée Enquête à Abbadia… Hendaye a été mis à jour le 2026-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce