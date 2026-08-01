Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Soirée Estivale à Soultz

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Village des Enfants, blind test, spectacle et concert pop-rock rythment la Soirée Estivale de Soultz. Une soirée gratuite et conviviale à partager en famille ou entre amis.

La Soirée Estivale de Soultz vous invite à profiter d’un grand rendez-vous festif, convivial et entièrement gratuit, pensé pour toute la famille. Entre animations, spectacles et musique, cette soirée promet de faire vibrer le cœur de la ville dans une ambiance chaleureuse et estivale.

Au programme

À partir de 17h, un Village des Enfants prendra place avec des jeux géants en bois, les vélos loufoques de Cyclo Circus et de nombreuses animations pour petits et grands.

À 19h15, place au BlindTest, un défi musical à partager en famille ou entre amis pour tester ses connaissances dans une ambiance conviviale.

À 21h30, la troupe Le Cœur des Amazones présentera un spectacle captivant qui promet d’émerveiller le public.

À partir de 22h, le groupe Eklektik Boulevard clôturera la soirée avec un concert pop-rock énergique.

Tout au long de la soirée, une offre de restauration sera proposée sur place pour permettre à chacun de profiter pleinement de cette grande fête estivale. 0 .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 mairie@soultz68.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Children’s Village, a blind test, a show, and a pop-rock concert are the highlights of Soultz’s Summer Evening. A free and fun-filled evening to enjoy with family or friends.

L’événement Soirée Estivale à Soultz Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller