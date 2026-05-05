Soirée estivale Muzik avenue Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale Muzik avenue Théâtre de la Mer Sainte-Maxime lundi 10 août 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale Muzik avenue
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable au cœur des années légendaires !
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening: Muzik Avenue
HIT STORY The Fever of the 70s, 80s, and 90s
Presented by Muzik-Avenue, this show pays tribute to the decades that shaped the history of music and popular culture.
A 2-hour, 100% live show where you’ll be invited to relive the greatest hits of the 70s, 80s, and 90s.
L’événement Soirée estivale Muzik avenue Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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