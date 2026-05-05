Soirée estivale One man show marco paolo “nostaligique” Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale One man show marco paolo “nostaligique”

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Marco Paolo arrive chez vous !

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening Marco Paolo’s one-man show “Nostalgic”

Marco Paolo is coming to your home!



After opening for Gad Elmaleh and Mathieu Madénian, sharing the stage with renowned comedians, and electrifying prestigious festivals like Montreux, the Grand Rire de Québec, Performance d’Acteur in Cannes, and the Printemps du Rire in Toulouse… And after winning over 17 audience awards… “Things were so much better before!” He’s heard that more than once… And when he thinks back… That childhood where they found amusement in almost nothing, while today, they’re bored with almost everything… TV, married life, children…

L’événement Soirée estivale One man show marco paolo “nostaligique” Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime