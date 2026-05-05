Soirée estivale Tribute Renaud Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale Tribute Renaud Théâtre de la Mer Sainte-Maxime mercredi 29 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale Tribute Renaud
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Replongez dans l’univers de Renaud le temps d’une soirée.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Serata estiva: Tributo Renaud
Replongez dans l’univers de Renaud les temps d’une soirée.
This tribute composed of 5 musicians pays homage to one of the greatest French singers, revisiting their emblematic titles with energy and sincerity. Des chansons engagées aux strolls touchantes. A vibrant concert, between nostalgia and passion.
L’événement Soirée estivale Tribute Renaud Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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