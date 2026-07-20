Informations pratiques

Longeville-en-Barrois

Soirée et nuit astronomie Étoiles filantes

Rue du Pâquis Longeville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les bénévoles de l’association OPALE, avec le soutien de la commune de Longeville-en-Barrois, vous proposent une nuit sous les étoiles.

Apportez votre matelas ou votre transat, installez vous confortablement, faites le vide en vous pour vous laisser aspiré par le vide intersidéral et profitez du spectacle dés la nuit tombée (à partir de 22h environ).

Télescope et activité ludique.

Plus d’informations sur notre blog internet.

Accès à pied recommandé, fléchage à partir de la Place du Pâquis (30 minutes de marche, 2km, dénivelé 146m). Accès possible en voiture.

Gratuit.

Buvette soft sur place avec le Groupe Amicale Sainte-Cécile.Tout public

0 .

Rue du Pâquis Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 06 78 66 78

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English :

Volunteers from the OPALE association, with support from the town of Longeville-en-Barrois, invite you to spend a night under the stars.

Bring your own mattress or camping chair, get comfortable, clear your mind to let yourself be drawn into the vastness of space, and enjoy the show once night falls (starting around 10 p.m.).

Telescope and fun activities.

More information on our blog.

Walking access recommended; signs start at Place du Péquis (30-minute walk, 2 km, elevation gain 146 m). Access by car is also possible.

Free admission.

Soft drinks available on site, provided by the Groupe Amicale Sainte-Cécile.

L’événement Soirée et nuit astronomie Étoiles filantes Longeville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE