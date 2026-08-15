Soirée exeptionnelle Anniversaire des 5 ans d’ouverture Casteljaloux
vendredi 21 août 2026 · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Soirée exeptionnelle Anniversaire des 5 ans d’ouverture
L’atelier gourmand Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Et oui déjà avec Pope enfant du pays qui comme tous les ans vient nous ravir à l’Atelier Gourmand.
Soirée années 80 et karaoké
Réservation vivement conseillée
Et oui déjà avec Pope enfant du pays qui comme tous les ans vient nous ravir à l’Atelier Gourmand.
Soirée années 80 et karaoké
Réservation vivement conseillée .
L’atelier gourmand Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 27 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée exeptionnelle Anniversaire des 5 ans d’ouverture
And yes, we’re already kicking things off with Pope, a local favorite who, just like every year, is coming to delight us at L’Atelier Gourmand.
’80s-themed night and karaoke
Reservations are highly recommended
L’événement Soirée exeptionnelle Anniversaire des 5 ans d’ouverture Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Concert gratuit Lily Avaz Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 15 août 2026
- Exposition de photos Fragments of my life Maison du Roy Casteljaloux 17 août 2026
- Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux 17 août 2026
- Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 18 août 2026
- Voyage sonore Lac de Clarens Casteljaloux 18 août 2026