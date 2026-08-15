Informations pratiques

Casteljaloux

Soirée exeptionnelle Anniversaire des 5 ans d’ouverture

L’atelier gourmand Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Et oui déjà avec Pope enfant du pays qui comme tous les ans vient nous ravir à l’Atelier Gourmand.

Soirée années 80 et karaoké

Réservation vivement conseillée

Et oui déjà avec Pope enfant du pays qui comme tous les ans vient nous ravir à l’Atelier Gourmand.

Soirée années 80 et karaoké

Réservation vivement conseillée .

L’atelier gourmand Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 27 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée exeptionnelle Anniversaire des 5 ans d’ouverture

And yes, we’re already kicking things off with Pope, a local favorite who, just like every year, is coming to delight us at L’Atelier Gourmand.

’80s-themed night and karaoke

Reservations are highly recommended

L’événement Soirée exeptionnelle Anniversaire des 5 ans d’ouverture Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne