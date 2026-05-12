Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux
Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux mardi 18 août 2026.
Casteljaloux
Visite de l’atelier des Tontons Papas
Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .
Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas
L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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