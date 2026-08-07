Soirée fanfares Bélâbre
vendredi 7 août 2026 · Bélâbre
Informations pratiques
Bélâbre
Soirée fanfares
2 Rue Jean-Jacques Rousseau Bélâbre Indre
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirée musicale et repas au plan d’eau de Bélâbre.
fanfares et plus de 80 musiciens, des années 70 à nos jours . Possibilité de repas sur place. 22 .
2 Rue Jean-Jacques Rousseau Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 23 96 91 45
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English :
An evening of music and dinner at the Bélèbre lake.
L’événement Soirée fanfares Bélâbre a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Brenne
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