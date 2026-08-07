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AGENDA · Bélâbre

Soirée fanfares Bélâbre

vendredi 7 août 2026 · Bélâbre

Soirée fanfares Bélâbre

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
2 Rue Jean-Jacques Rousseau
Ville
36370 Bélâbre
Département
Indre
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Bélâbre

Soirée fanfares

2 Rue Jean-Jacques Rousseau Bélâbre Indre

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée musicale et repas au plan d’eau de Bélâbre.
fanfares et plus de 80 musiciens, des années 70 à nos jours . Possibilité de repas sur place. 22  .

2 Rue Jean-Jacques Rousseau Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 23 96 91 45 

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English :

An evening of music and dinner at the Bélèbre lake.

L’événement Soirée fanfares Bélâbre a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Brenne

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