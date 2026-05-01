Boisseaux

Soirée festive année 80’s

Rue des Ecoles Boisseaux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’association Humanité du Monde organise une journée festive Année 80’s le dimanche 24 mai 2026 à Boisseaux ! Dès 13h, le public profite d’un karaoké, d’une soirée dansante et d’une restauration salée à la Salle des Fêtes. Un événement convivial pour soutenir une cause solidaire.

L’Association Humanité du Monde invite le public à remonter le temps lors de sa grande manifestation Année 80’s à Boisseaux. Le dimanche 24 mai 2026, la Salle des Fêtes se transforme en véritable temple de la nostalgie et de la fête dès 13h00.

Le programme assure une ambiance électrique les participants libèrent leur talent lors d’un karaoké géant avant de rejoindre la piste pour une soirée dansante rythmée par les plus grands tubes de la décennie. Pour ravir les papilles, un assortiment de gourmandises salées est disponible sur place tout au long de l’événement.

Cette rencontre allie divertissement et solidarité dans une atmosphère de pure convivialité. L’association compte sur une mobilisation massive à Boisseaux pour faire de ce rendez-vous un succès mémorable. .

Rue des Ecoles Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 53 87

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English :

The Humanité du Monde association is organizing a festive Year 80’s day on Sunday May 24, 2026 in Boisseaux! From 1pm, the public can enjoy karaoke, dancing and savoury food at the Salle des Fêtes. A convivial event to support a worthy cause.

L’événement Soirée festive année 80’s Boisseaux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND PITHIVERAIS