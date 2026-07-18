Informations pratiques

Lauzerte

Soirée festive au Gravity bike park

Route du Point de Vue Lauzerte Gravity Park Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Ouverture du Gravity Bike Park à partir du 4 juillet, tous les samedis en nocturne dès 19h30. Profitez d’une piste éclairée, d’un boulodrome, d’une buvette et de planches de charcuterie. Ambiance musicale avec piste de danse.

.

Route du Point de Vue Lauzerte Gravity Park Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 03 76 34 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gravity Bike Park opens on July 4, with night rides every Saturday starting at 7:30 p.m. Enjoy a lighted track, a bocce court, a refreshment stand, and charcuterie platters. Live music and a dance floor.

L’événement Soirée festive au Gravity bike park Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy