Soirée festive au Gravity bike park Route du Point de Vue Lauzerte
samedi 18 juillet 2026 · Route du Point de Vue · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Soirée festive au Gravity bike park
Route du Point de Vue Lauzerte Gravity Park Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Ouverture du Gravity Bike Park à partir du 4 juillet, tous les samedis en nocturne dès 19h30. Profitez d’une piste éclairée, d’un boulodrome, d’une buvette et de planches de charcuterie. Ambiance musicale avec piste de danse.
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Route du Point de Vue Lauzerte Gravity Park Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 03 76 34 92
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English :
The Gravity Bike Park opens on July 4, with night rides every Saturday starting at 7:30 p.m. Enjoy a lighted track, a bocce court, a refreshment stand, and charcuterie platters. Live music and a dance floor.
L’événement Soirée festive au Gravity bike park Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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