Informations pratiques

Avène

SOIRÉE FESTIVE

Avène Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 août à partir de 19h à Avène

Soirée festive organisée par le comité des fêtes!

Animation avec l’orchestre Line 7

Repas tapas tarif 10€ 8€ (adhérents)

Réservation au 06 18 54 42 04 avant le 06/08

Vendredi 7 août à partir de 19h à Avène

Soirée festive organisée par le comité des fêtes!

Animation avec l’orchestre Line 7

Repas tapas tarif 10€ 8€ (adhérents)

Réservation au 06 18 54 42 04 avant le 06/08 .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 54 42 04

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English :

Friday, August 7, starting at 7:00 p.m. in Avène

A festive evening organized by the festival committee!

Entertainment by the Line 7 band

Tapas dinner: 10? 8? (members)

Reservations at 06 18 54 42 04 before August 6

L’événement SOIRÉE FESTIVE Avène a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB