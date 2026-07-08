Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Soirée festive et feu d’artifice

place du château Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Feu d’artifice tiré devant le magnifique château de Jumilhac

Soirée festive avec Tout’ la Machine à Danser

Feu d’artifice tiré devant le magnifique château de Jumilhac

Soirée festive avec Tout’ la Machine à Danser .

place du château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 50 20

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English : Soirée festive et feu d’artifice

Fireworks display in front of the magnificent Jumilhac Castle

Festive evening with Tout’ la Machine %E0 Danser

L’événement Soirée festive et feu d’artifice Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-29 par Isle-Auvézère