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Soirée festive et feu d’artifice Jumilhac-le-Grand

mardi 14 juillet 2026 · Jumilhac-le-Grand

Soirée festive et feu d’artifice Jumilhac-le-Grand

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
place du château
Ville
24630 Jumilhac-le-Grand
Département
Dordogne
Tarif

Jumilhac-le-Grand

Soirée festive et feu d’artifice

place du château Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Feu d’artifice tiré devant le magnifique château de Jumilhac
Soirée festive avec Tout’ la Machine à Danser
Feu d’artifice tiré devant le magnifique château de Jumilhac
Soirée festive avec Tout’ la Machine à Danser   .

place du château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 50 20 

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English : Soirée festive et feu d’artifice

Fireworks display in front of the magnificent Jumilhac Castle
Festive evening with Tout’ la Machine %E0 Danser

L’événement Soirée festive et feu d’artifice Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-29 par Isle-Auvézère

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