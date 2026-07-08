Soirée festive et feu d’artifice Jumilhac-le-Grand
mardi 14 juillet 2026 · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Soirée festive et feu d’artifice
place du château Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Feu d’artifice tiré devant le magnifique château de Jumilhac
Soirée festive avec Tout’ la Machine à Danser
Feu d’artifice tiré devant le magnifique château de Jumilhac
Soirée festive avec Tout’ la Machine à Danser .
place du château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 50 20
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English : Soirée festive et feu d’artifice
Fireworks display in front of the magnificent Jumilhac Castle
Festive evening with Tout’ la Machine %E0 Danser
L’événement Soirée festive et feu d’artifice Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-29 par Isle-Auvézère
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