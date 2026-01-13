Mesquer

Soirée Fête de la Musique !

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Central Café av. de Bretagne. De 19h à 1h.

On commence la soirée avec le concert d’un musicien, auteur compositeur très local puisque Mesquérais: Gwen Cornec, qui viendra présenter son album “Chansons de Gwen”.

suivra un dj set dansant avec DJ Fenugrecbeat et JIB aux platines !

Participation libre et consciente

Contact Central Café 06 11 84 98 41 .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Fête de la Musique ! Mesquer a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44