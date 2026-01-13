Soirée Fête de la Musique ! Mesquer
Soirée Fête de la Musique ! Mesquer samedi 20 juin 2026.
Mesquer
Soirée Fête de la Musique !
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Central Café av. de Bretagne. De 19h à 1h.
On commence la soirée avec le concert d’un musicien, auteur compositeur très local puisque Mesquérais: Gwen Cornec, qui viendra présenter son album “Chansons de Gwen”.
suivra un dj set dansant avec DJ Fenugrecbeat et JIB aux platines !
Participation libre et consciente
Contact Central Café 06 11 84 98 41 .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
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L’événement Soirée Fête de la Musique ! Mesquer a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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