Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2, Cineplanet, Alès
Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2, Cineplanet, Alès mercredi 29 avril 2026.
Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2 Mercredi 29 avril, 20h00 Cineplanet Gard
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:30:00+02:00
Cocktail d’accueil, karaoké, tombola, jeu concours et de nombreux stands découvertes !
Intervention de l’association “Nos héroïnes”
en partenariat avec Filles en scène
Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.
A partir de 20h
Cocktail d’accueil
Stands d’exposants de bijoux, lingerie et décorations. Atelier massage et maquillage
Animation karaoké
Tombola / jeu concours
Intervention d’une représentante de l’association « Nos Héroïnes », engagée dans la lutte contre le cancer du sein
À 21h30 : Projection du film
Cineplanet Place des Martyrs de la Résistance 30100 ALES Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr https://www.facebook.com/CineplanetAles;https://x.com/CinePlanetAles [{« type »: « link », « value »: « https://cineplanet.fr/events/68268-le-diable-shabille-en-prada-2/ »}] https://cineplanet.fr/events/68268-le-diable-shabille-en-prada-2/
Cocktail d’accueil, karaoké, tombola, jeu concours et de nombreux stands découvertes ! Intervention de l’association “Nos héroïnes” Soirée cinema film animation karaoke
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