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Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2, Cineplanet, Alès

Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2, Cineplanet, Alès

Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2, Cineplanet, Alès mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Cineplanet

Adresse : Place des Martyrs de la Résistance 30100 ALES

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : 16

Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2 Mercredi 29 avril, 20h00 Cineplanet Gard

16

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:30:00+02:00

Cocktail d’accueil, karaoké, tombola, jeu concours et de nombreux stands découvertes !
Intervention de l’association “Nos héroïnes”

en partenariat avec Filles en scène

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

A partir de 20h

Cocktail d’accueil
Stands d’exposants de bijoux, lingerie et décorations. Atelier massage et maquillage
Animation karaoké
Tombola / jeu concours
Intervention d’une représentante de l’association « Nos Héroïnes », engagée dans la lutte contre le cancer du sein

À 21h30 : Projection du film

Cineplanet Place des Martyrs de la Résistance 30100 ALES Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr https://www.facebook.com/CineplanetAles;https://x.com/CinePlanetAles [{« type »: « link », « value »: « https://cineplanet.fr/events/68268-le-diable-shabille-en-prada-2/ »}] https://cineplanet.fr/events/68268-le-diable-shabille-en-prada-2/
Cocktail d’accueil, karaoké, tombola, jeu concours et de nombreux stands découvertes ! Intervention de l’association “Nos héroïnes” Soirée cinema film animation karaoke

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