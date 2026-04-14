Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2, Cineplanet, Alès

Soirée Filles avec projection du Diable s’Habille en Prada 2 Mercredi 29 avril, 20h00 Cineplanet Gard

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:30:00+02:00

Cocktail d’accueil, karaoké, tombola, jeu concours et de nombreux stands découvertes !

Intervention de l’association “Nos héroïnes”

en partenariat avec Filles en scène

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

A partir de 20h

Cocktail d’accueil

Stands d’exposants de bijoux, lingerie et décorations. Atelier massage et maquillage

Animation karaoké

Tombola / jeu concours

Intervention d’une représentante de l’association « Nos Héroïnes », engagée dans la lutte contre le cancer du sein

À 21h30 : Projection du film

Cineplanet Place des Martyrs de la Résistance 30100 ALES Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr https://www.facebook.com/CineplanetAles;https://x.com/CinePlanetAles [{« type »: « link », « value »: « https://cineplanet.fr/events/68268-le-diable-shabille-en-prada-2/ »}] https://cineplanet.fr/events/68268-le-diable-shabille-en-prada-2/

Cocktail d’accueil, karaoké, tombola, jeu concours et de nombreux stands découvertes ! Intervention de l’association “Nos héroïnes” Soirée cinema film animation karaoke