Soirée Flash Tattoo Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord

Soirée Flash Tattoo

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’occasion parfaite de repartir avec un souvenir original de votre soirée. Des tatouages flash seront proposés tout au long de l’événement.

L’occasion parfaite de repartir avec un souvenir original de votre soirée. Des tatouages flash seront proposés tout au long de l’événement. .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

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English : Soirée Flash Tattoo

Come and relax and pamper yourself on Saturday, March 7. The spotlight will be on women!

A nail technician and two masseuses will be on hand.

Don’t forget to book in advance!

L’événement Soirée Flash Tattoo Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne