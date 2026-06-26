Soirée folklorique alsacienne Colmar
Soirée folklorique alsacienne Colmar mardi 18 août 2026.
Colmar
Soirée folklorique alsacienne
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18 20:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne avec le groupe Baladins du Hohnack !
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations folkloriques hautes en couleurs !
Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien. 0 .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Experience the friendly atmosphere of a Colmar folk performance with the Baladins du Hohnack group!
L’événement Soirée folklorique alsacienne Colmar a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Colmar
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