Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique & Accordéon Club Aurore Colmar
Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique & Accordéon Club Aurore Colmar mardi 16 juin 2026.
Colmar
Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique & Accordéon Club Aurore
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16 21:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Profitez de l’atmosphère conviviale d’un événement folklorique à Colmar !
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations folkloriques hautes en couleurs !
Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien.. .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Enjoy the friendly atmosphere of a folk event in Colmar!
L’événement Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique & Accordéon Club Aurore Colmar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Colmar
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