Soirée Food Truck et soirée dansante Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Soirée Food Truck et soirée dansante Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade vendredi 17 juillet 2026.
La Tremblade
Soirée Food Truck et soirée dansante
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée Food Truck et soirée dansante
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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Food Truck and dance evening
L’événement Soirée Food Truck et soirée dansante La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-09 par Mairie de La Tremblade
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