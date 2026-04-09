Soirée Food Truck et soirée dansante Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

La Tremblade

Soirée Food Truck et soirée dansante

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée Food Truck et soirée dansante

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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Food Truck and dance evening

L’événement Soirée Food Truck et soirée dansante La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-09 par Mairie de La Tremblade