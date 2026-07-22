Informations pratiques

Niedernai

Soirée Food Truck

Route de Goxwiller Niedernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les associations de Niedernai vous invitent à venir échanger et vous rencontrer autour des cuisines du monde, proposées par des food trucks de tous horizons. Avec ambiance musicale !

Les associations de Niedernai vous invitent à venir échanger et vous rencontrer autour des cuisines du monde, proposées par des food trucks de tous horizons avec Fun Berger, Le Comptoir Libanais, Un truck au four et Dragon Bowl.

Au programme Burger et frites Street food libanaise Tartes flambées et pizzas Plats inspirés et originaires d’Hawaï (souvent avec du poisson cru).

Buvette et ambiance musicale ! .

Route de Goxwiller Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 55 99 85 patricia.dietsch.mairie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The associations of Niedernai invite you to come and meet and exchange ideas on world cuisine, offered by food trucks from all over the world. With live music!

L’événement Soirée Food Truck Niedernai a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme d’Obernai